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Будет ли на украине восстание против Зеленского?

Будет ли на украине восстание против Зеленского?

Виктор Анисимов В последнее время на многих ресурсах появилось огромное множество статей о том что в самом скором времени украинцы доведённые до полной нищеты и отчаяния поднимут восстание против Зеленского и его банды.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Кишка у них тонка на восстание против Зеленского...
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1 д.
ЮрийОгневед Литовченко
🤣🤣🤣
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1 д.
ВС
Владимир Сергеев
Но попробовать не мешает. Надо объявить очень крупную премию и амнистию за голову Зеленского и других....
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1 д.

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