Роспотребнадзор ограничил доступ к 48,6 тыс. сайтов с БАДами

Роспотребнадзор ограничил доступ к 48,6 тыс. интернет-ресурсов, на которых продавались запрещенные биологически активные добавки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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