Эффект бабушки

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) развиваются настолько быстро, что многие из нас начинают тревожиться — а насколько это безопасно? Вопросы об ИИ были подняты и на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря.
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