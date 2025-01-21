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В Новосибирской области осудили мигрантку за попытку ввоза в Россию "собачьего зелья"

В Новосибирской области осудили мигрантку за попытку ввоза в Россию "собачьего зелья"

Уроженка Таджикистана была задержана на границе региона в сентябре 2024 года.В Новосибирской области суд вынес решение по делу гражданки Таджикистана по имени Муслима.

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Комментарии
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Sergiy Che
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