В Новосибирской области осудили мигрантку за попытку ввоза в Россию "собачьего зелья"

Sergiy Che

Во попала дурында!! У них там им ткани красят, как лекарственное используют и при коронавирусе даж им окуривали помещения, а у нас срок влепили! Хотя эту гармалу можно купить прям в интернете!))) - https://market.yandex.ru/product--skrutka-trav-belyi-shalfei-garmala-mogilnik-polyn/1921991498?sku=102347447855&uniqueId=86135957&do-waremd5=QKFqzkLMVdjyufSIs8rZzQ&sponsored=1