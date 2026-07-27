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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуглас и Энрике, вероятно, сыграют с «Оренбургом». Бразильцы будут тренироваться в общей группе «Зенита»

Игроки «Зенита» защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике , скорее всего, примут участие в гостевом матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Оренбургом ».

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