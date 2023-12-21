"У русских тепло - пока мы "многовекторные" мерзнем", - националистически настроенная общественность Казахстана о "достижениях" РФ

НП

Наталья Павлова

Не верить этой Бажкеновой. Морозы закончатся и она снова станет ярой русофобкой. А пока, пусть ей холод будет не тёткой, а матерью родной. "...Когда у нас беда над головой, То рады мы тому молиться, Кто вздумает за нас вступиться; Но только с плеч беда долой, То избавителю от нас же часто худо: Все взапуски его ценят, И если он у нас не виноват, Так это чудо!..."