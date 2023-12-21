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"У русских тепло - пока мы "многовекторные" мерзнем", - националистически настроенная общественность Казахстана о "достижениях" РФ

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Politiki.net Зима, как много в этом слове. - О русской зиме, мог многое поведать фриц, драпающий от стен Москвы, или армия Наполеона проклинающая русские морозы.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Не верить этой Бажкеновой. Морозы закончатся и она снова станет ярой русофобкой. А пока, пусть ей холод будет не тёткой, а матерью родной. &quot;...Когда у нас беда над головой, То рады мы тому молиться, Кто вздумает за нас вступиться; Но только с плеч беда долой, То избавителю от нас же часто худо: Все взапуски его ценят, И если он у нас не виноват, Так это чудо!...&quot;
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