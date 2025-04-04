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Правительство РФ рассматривает увеличение субсидий для туризма на 32 млрд рублей

Правительство РФ рассматривает увеличение субсидий для туризма на 32 млрд рублей

Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ, сообщил о планах расширения лимитов субсидирования льготных программ для туринвестпроектов.

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