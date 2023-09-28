Мосбиржа рассчитывает ежегодно проводить порядка 10 крупных IPO и SPO

Московская биржа в рамках новой стратегии своего развития рассчитывает проводить порядка 10 крупных первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений эмитентов в год, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявления управляющего директора по стратегии и международному присутствию Мосбиржи Артема Железнова.