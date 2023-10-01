Требования, предъявляемые к установке и эксплуатации надувных аттракционов.

В отношении надувных аттракционов выпущенных в обращения после 18.10.2019 в Республике Беларусь действуют Технический регламент Евразийского экономического союза 038/2016 ´О безопасности аттракционов´, Вот некоторые требования к установке и эксплуатации таких аттракционов:- размещение на безопасном расстоянии от зданий, деревьев, инженерных коммуни .