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Amazon, Google, Microsoft и Meta* инвестировали в ИИ уже 1,1 трлн долларов

Amazon, Google, Microsoft и Meta* инвестировали в ИИ уже 1,1 трлн долларов

Это с 2023 годаFinancial Times сообщает, что, согласно последним отчетам о доходах, капитальные затраты на ИИ основных четырех крупнейших гипермасштабных провайдеров уже достигли 1,1 трлн долларов, если считать с 2023 года.

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