Reuters: осужденный в РФ экс-морпех США Гилман может находиться при смерти

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля призвал освободить бывшего американского морпеха, 32-летнего Роберта Гилмана, который с 2022 года находится в заключении.
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