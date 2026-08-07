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Reuters: осужденный в РФ экс-морпех США Гилман может находиться при смерти

Reuters: осужденный в РФ экс-морпех США Гилман может находиться при смерти

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля призвал освободить бывшего американского морпеха, 32-летнего Роберта Гилмана, который с 2022 года находится в заключении.

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Комментарии
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Элина Смирнова
Если жид, то его скоро отпустят. В пендостане , менты его бы сразу пристрелили и все дела. А то , видишь ли, в больничку эту паскуду.
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