Запад не может себе позволить проиграть России на Украине, поскольку мир находится на грани того, чтобы вступить в «эпоху автократии», на днях заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
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Александр Салтановский
" Российский король Павел I" Я чего то в истории государства Российского упустил или не знаю, когда это в России были короли???!
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9 час.
ВМ
Владимир Моргунов
НЕ ПОРА ЛИ У ОСТРОВИТЯН ЗА СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ НАШЕ ВОРЬЕ ВЫКУПИТЬ. ДА РАПОТРОШИТЬ ХОРОШЕНЬКО !!!
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8 час.
Александр Денисов
А на мой взгляд, мелкобритания, несмотря на происходящее СВО и прочие очаги военных действий, и сейчас спокойно качает бабло из России через т.н. "пятую" и прочие колонны, ЦБ и Минфин.
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8 час.
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