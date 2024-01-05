Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1

Александр Салтановский " Российский король Павел I" Я чего то в истории государства Российского упустил или не знаю, когда это в России были короли???!

ВМ Владимир Моргунов НЕ ПОРА ЛИ У ОСТРОВИТЯН ЗА СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ НАШЕ ВОРЬЕ ВЫКУПИТЬ. ДА РАПОТРОШИТЬ ХОРОШЕНЬКО !!!