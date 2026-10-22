Сонливость после еды принято списывать на возраст, плотный обед или банальную усталость. Многие годами живут с ощущением, что после каждого приема пищи голова становится тяжелой, а веки наливаются свинцом, и не считают это поводом для беспокойства.
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