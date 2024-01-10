Юрист Гусятников: при отключении тепла или воды нужно обратиться в УК

При временном отключении тепла и горячей воды жители многоквартирных домов вправе получить перерасчет по коммунальным платежам, сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
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