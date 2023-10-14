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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Уткин: «Вы думаете, что Радимов в «Чисто Питер» тренирует? Он лицо клуба, как и Гена Миллер»

– Вы сказали, что в Медиалигу идут ветераны, которым все равно, где тренировать. Ваш друг Владислав Радимов – из таких? – Мне кажется, он отлично подходит для работы в «Чисто Питер».

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