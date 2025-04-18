«Категорически неприемлемо»: В МИД России предупредили НАТО о последствиях ввода военных на Украину

Военные контингенты НАТО на украинской территории столкнутся с негативными последствиями. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».
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