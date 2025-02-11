В топе мест для майских путешествий ямальцев оказались Калининград и Татарстан

Краснодарский край стал лидером по числу бронирований жилья на майские праздники у ямальцев. Из зарубежных направлений северяне чаще выбирают Таиланд, где стоимость проживания оказалась ниже, чем в российских отелях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии