Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: отличная учеба не дала ума Помпео

Учеба в школе на «отлично» не дала экс-главе разведки и Госдепартамента США Майку Помпео мудрости. Так бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн прокомментировал высказывание Помпео о российском президенте Владимире Путине в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.