Строительство кишинёвской объездной дороги снова топчется на месте

Строительство кишинёвской объездной дороги, начатое более десяти лет назад, топчется на месте. В то время как первый участок был введён в эксплуатацию два года назад, остальная часть трассы пока существует лишь на бумаге.
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