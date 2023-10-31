В областном центре пенсионный фонд подал иск в суд на местную жительницу, которая якобы исчезла 10 лет назад

10 лет сын смолянки получал выплаты «по потере кормильца», хотя сама женщина была жива Заднепровский суд Смоленска рассмотрел иск регионального Фонда пенсионного и социального страхования об отзыве статуса «безвестно отсутствующей» у смолянки, которая неожиданно «исчезла» 10 лет назад.
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