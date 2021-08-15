Мировое обозрение

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Медик перечислил продукты, защищающие от коронавируса

Медик перечислил продукты, защищающие от коронавируса

Укрепить иммунитет и защитить от коронавируса может правильная диета. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии Ярославского государственного медицинского университета Андрей Цветков, передает «Царьград».

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