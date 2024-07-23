Стоматолог Макаревич рассказала, что неправильный прикус приводит к головным болям

И искривлению позвоночника Причин для возникновения головной боли очень много. Одной из неочевидных, но очень частых причин недуга является неправильный прикус, рассказал «Вечерней Москвой» объяснила врач ортодонт-стоматолог Элина Макаревич.
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