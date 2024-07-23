НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

94 подписчика

Стоматолог Макаревич рассказала, что неправильный прикус приводит к головным болям

Стоматолог Макаревич рассказала, что неправильный прикус приводит к головным болям

И искривлению позвоночника Причин для возникновения головной боли очень много. Одной из неочевидных, но очень частых причин недуга является неправильный прикус, рассказал «Вечерней Москвой» объяснила врач ортодонт-стоматолог Элина Макаревич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх