Китайский беспилотник WJ-700 поразил технологиями на авиашоу в Чжухае

Будучи первым в Китае беспилотным летательным аппаратом, совершившим первый полет на большой высоте, с высокой скоростью и длительным сроком службы, беспилотный летательный аппарат WJ-700 представлен на авиасалоне в Китае в этом году, привлекая широкое внимание благодаря новым технологиям, включая первый в стране китайский турбовентиляторный двигатель с однотонной тягой, отличающийся высокой производительностью и высокой надежность и использование большого количества композитных материалов из углеродного волокна, сообщает 13 ноября газета Global Times.