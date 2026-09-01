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Осенью клещи не менее опасны, чем весной: об этом мало кто знает

К концу августа у клещей стартует вторая волна активности, и она опаснее весенней. Разбираемся, почему так и что делать, если вас всё-таки укусили.

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