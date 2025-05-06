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Царьград

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Коммерсантъ: Цены на картошку в России достигли исторического рекорда

Коммерсантъ: Цены на картошку в России достигли исторического рекорда

Средняя цена картофеля достигла 85 рублей за килограмм.Больше 80 рублей за килограмм в средней полосе и до 200 рублей – на курортном юге! Исторического рекорда достигли цены на картофель в современной России.

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