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Тебас о Пересе: «Великий менеджер, он сделал «Реал» могущественным. Но наши взгляды полярно противоположны – он хочет видеть элитарный, олигархический футбол»

Тебас о Пересе: «Великий менеджер, он сделал «Реал» могущественным. Но наши взгляды полярно противоположны – он хочет видеть элитарный, олигархический футбол»

«Флорентино Перес – наш противник в том, как мы видим профессиональный футбол. Наши взгляды полярно противоположны.

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