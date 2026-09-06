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Регионы России

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Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkBook 14x Gen 2 от $1000

Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkBook 14x Gen 2 от $1000

Дизайн устройства необычен: боковые грани скруглены, что нехарактерно для мобильных ПК, а места размещения портов имеют специальные «срезы».

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