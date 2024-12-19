В Сочи продолжаются рейды в отношении бывших мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет

В Сочи продолжатся проведение проверок о соблюдении бывшими мигрантами, получившими гражданство России, законодательства о воинском учете, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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