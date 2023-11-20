artut.pirogov Началась эта история ещё весной и на тот момент наделала много шума, но как и большинство происшествий с течением времени была забыта под ворохом других эпизодов, а ведь вспомнить есть о чем! Санкт-Петербург Началась эта история с классической ситуации на дороге, когда один водитель пытался всех обмануть и влезть в полосу черт знает откуда, а второй просто продолжал движение в своей полосе и посмел не уступить место в ряду иностранному специалисту.
История избившего сотрудника ДПС Алиева получила неожиданный финал
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Помнится, за метание пластикового стаканчика в полицейского демонстранту отвесили 6 или 7 лет тюрьмы. А кавказцам и прочим понаехавшим можно полицейских избивать, русских убивать за символические наказания! Наша власть только себя может результативно охранять! Безопасность страны, граждан ей похеру!
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2 час.
Серж Южанин
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