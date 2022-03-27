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Александр Жулин: «Валиева – выдающаяся фигуристка, явление, на злобу дня всему толерантному обществу»

Тренер Александр Жулин прокомментировал прокат ритм-танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Кубке Первого канала, а также назвал любимую фигуристку.

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