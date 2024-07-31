В Ленобласти разрешили ввод в эксплуатацию двух фельдшерско-акушерских пунктов

С конца прошлого года – три В Ленобласти разрешили ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в деревне Ям-Тесово Лужского района и посёлке Дивенский Гатчинского района, сообщили сегодня в пресс-слубе региональной администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии