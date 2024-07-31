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Петербургский дневник

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В Ленобласти разрешили ввод в эксплуатацию двух фельдшерско-акушерских пунктов

В Ленобласти разрешили ввод в эксплуатацию двух фельдшерско-акушерских пунктов

С конца прошлого года – три В Ленобласти разрешили ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в деревне Ям-Тесово Лужского района и посёлке Дивенский Гатчинского района, сообщили сегодня в пресс-слубе региональной администрации.

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