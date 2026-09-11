«Нас рассорили женщины»: почему Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, когда-то неразлучные друзья, в итоге разошлись

Когда-то их почти невозможно было представить порознь. Два Андрея — Тарковский и Кончаловский — познакомились во ВГИКе, вместе спорили о кино, писали сценарии, ночевали друг у друга и мечтали о будущем.
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