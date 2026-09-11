TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

«Нас рассорили женщины»: почему Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, когда-то неразлучные друзья, в итоге разошлись

«Нас рассорили женщины»: почему Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, когда-то неразлучные друзья, в итоге разошлись

Когда-то их почти невозможно было представить порознь. Два Андрея — Тарковский и Кончаловский — познакомились во ВГИКе, вместе спорили о кино, писали сценарии, ночевали друг у друга и мечтали о будущем.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым