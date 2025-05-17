Военный РФ рассказал о рукопашной схватке с бойцом ВСУ у Александрополя

Военный штурмового подразделений 242-го полка группировки российских войск «Центр» Дмитрий Бородавко рассказал, как он участвовал в рукопашной схватке в бою с украинским боевиком под Александрополем в Донецкой Народной Республике.
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