Дипфейк с врио главы Курской области распространяется в соцсетях

Изначально ролик появился в украинских пабликах, а затем перешел в курские каналы В интернете распространяется видео, на котором человек, похожий на Алексея Смирнова, временно исполняющего обязанности главы Курской области, призывает мужчин региона получить оружие в военкоматах.