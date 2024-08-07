Дипфейк с врио главы Курской области распространяется в соцсетях

Изначально ролик появился в украинских пабликах, а затем перешел в курские каналы В интернете распространяется видео, на котором человек, похожий на Алексея Смирнова, временно исполняющего обязанности главы Курской области, призывает мужчин региона получить оружие в военкоматах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии