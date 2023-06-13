Захарова назвала власти Украины группой клоунов под эгидой НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что СВО представляет собой «нападение» РФ как на Украину, так и на «основные ценности».
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