В Алтайском крае участились проверки по подмене трудовых отношений самозанятостью

Некоторые работодатели специально сотрудничают с самозанятыми в целях экономии, но не все четко соблюдают закон Налоговая служба стала чаще проверять предприятия, которые работают с самозанятыми по причине возможной подмены трудовых отношений.
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