Человечество стоит в предбаннике космических войн, такое мнение высказал военный эксперт

Из-за американцев человечество стоит в предбаннике космических войн. Такое мнение в программе "Тренды" высказал военный эксперт Виктор Баранец, комментируя недавние громкие заявления США, что Россия собирается разместить на орбите ядерное оружие.
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