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Лэнс Стивенсон объяснил, зачем подул в ухо Леброну в 2014 году

Защитник «Индианы» Лэнс Стивенсон принял участие в шоу и ответил на разные вопросы. Лэнс объяснил, зачем подул в ухо лидеру «Хит» Леброну Джеймсу во время пятого матча финальной серии Востока в 2014 году.

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