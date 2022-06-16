Лэнс Стивенсон объяснил, зачем подул в ухо Леброну в 2014 году

Защитник «Индианы» Лэнс Стивенсон принял участие в шоу и ответил на разные вопросы. Лэнс объяснил, зачем подул в ухо лидеру «Хит» Леброну Джеймсу во время пятого матча финальной серии Востока в 2014 году.