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Аргументы и Факты

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Офицер назвал точки запуска дронов ВСУ, атаковавших Таганрог

Офицер назвал точки запуска дронов ВСУ, атаковавших Таганрог

Ростовская область минувшей ночью подверглась массированной атаке дронов ВСУ. Средства ПВО уничтожили более 20 беспилотников, пытавшихся атаковать Таганрог, Каменск-Шахтинский, Таганрогский залив и четыре района.

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