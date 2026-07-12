Офицер назвал точки запуска дронов ВСУ, атаковавших Таганрог

Ростовская область минувшей ночью подверглась массированной атаке дронов ВСУ. Средства ПВО уничтожили более 20 беспилотников, пытавшихся атаковать Таганрог, Каменск-Шахтинский, Таганрогский залив и четыре района.
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