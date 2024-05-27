Россиянам рассказали, что будет осенью с ценами на хлеб

По итогам этой уборочной аграрии выйдут где-то на средние пятилетние значения В России мука и мучные изделия больших ценовых перепадов испытывать не будут, поскольку даже с учетом потерянных от снегопадов и заморозков урожаев оставшегося хватит на то, чтобы даже с запасом прокормить россиян, пишет "Парламентская газета".