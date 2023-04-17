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Инсайдер в «Коммунарке» сообщил о важной просьбе Романа Костомарова к близким

Инсайдер в «Коммунарке» сообщил о важной просьбе Романа Костомарова к близким

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает идти на поправку. О состоянии спортсмена можно узнать только из комментариев его близких людей, однако и они избегают расспросов журналистов.

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