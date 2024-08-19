Спецслужбы Китая обнаружили в стране шпионские метеостанции

Органы госбезопасности КНР заявили о выявлении шпионских метеостанцийМинистерство государственной безопасности (МГБ) Китая узнало, что на территории страны установлены анемометрические вышки, которые позволяют собирать конфиденциальную информацию.
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