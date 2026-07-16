«Черный список» Никиты Михалкова: режиссер назвал имена знаменитостей, за которых стыдно всей стране

Когда слово авторитетного мастера звучит как приговор, отечественная культурная индустрия замирает. Режиссер Никита Михалков вновь оказался в эпицентре общественного внимания, представив свой неофициальный «черный список».
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