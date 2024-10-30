Теневой рынок: почему район Девяткино в советском Ленинграде стал местом притяжения городских фарцовщиков

Фарцовка была одним из признаков «теневого» быта Советского Союза. Из-за дефицита товаров и их исключительного отечественного производства граждане тянулись за «фирмой» – иностранной одеждой, мебелью, пластинками и многим другим.
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