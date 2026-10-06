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Русская весна

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ЕС хочет направить деньги для бедных стран на высылку мигрантов

ЕС хочет направить деньги для бедных стран на высылку мигрантов

Евросоюз может использовать средства нового фонда внешней помощи Global Europe объёмом 200 миллиардов евро, предназначенного в том числе для поддержки бедных третьих стран, на создание за пределами ЕС центров для высылки мигрантов, которые в основном и прибывают из этих бедных стран, сообщает Politico.

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