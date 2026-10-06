ЕС хочет направить деньги для бедных стран на высылку мигрантов

Евросоюз может использовать средства нового фонда внешней помощи Global Europe объёмом 200 миллиардов евро, предназначенного в том числе для поддержки бедных третьих стран, на создание за пределами ЕС центров для высылки мигрантов, которые в основном и прибывают из этих бедных стран, сообщает Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пленные боевики В...
- Жены послов трёх ...
- На Украине началс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым