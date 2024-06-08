Глава Кировской области Александр Соколов: «Мы хотим показать наш регион всей стране»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня, ФедералПресс. Проводимый в Санкт-Петербурге международный экономический форум становится площадкой для обмена опытом, установления новых партнерских связей, подписания соглашений о сотрудничестве.
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