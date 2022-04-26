Эмери перед «Ливерпулем»: «Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов»

Унаи Эмери оценил шансы «Вильярреала» на успех в Лиге чемпионов. Главный тренер испанского клуба высказался в преддверии первого полуфинального матча с «Ливерпулем», который пройдет в среду.

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