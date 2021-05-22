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Казахстанский боец ММА Самир Ахмедов выступит в чемпионском бою

В субботу, 22 мая, в Ошской области (Кыргызстан) пройдёт масштабный турнир лиги WEF. Главным событием турнира станет бой за вакантный пояс чемпиона в полулёгком весе между казахстанцем Самиром Ахмедовым (3-1) и кыргызом Салмоором Эргашалиевым (4-4).

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