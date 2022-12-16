Захарова ответила главной лесбиянке Белого дома, мечтающей исключить Россию из Совбеза ООН

Представитель МИД России заявила, что США при возможности завладели бы вселенной.Слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США хотели бы добиться исключения России из состава Совбеза ООН, вызвали логичную реакцию в МИД России.