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Захарова ответила главной лесбиянке Белого дома, мечтающей исключить Россию из Совбеза ООН

Захарова ответила главной лесбиянке Белого дома, мечтающей исключить Россию из Совбеза ООН

Представитель МИД России заявила, что США при возможности завладели бы вселенной.Слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США хотели бы добиться исключения России из состава Совбеза ООН, вызвали логичную реакцию в МИД России.

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