С 1 января могут начать штрафовать за отсутствие умных счетчиков, — юрист Сергеев Ирэн ОрлонскаяС 1 января истекает срок моратория на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям за неисполнение обязанности по установке умных счетчиков.
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