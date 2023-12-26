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С 1 января могут начать штрафовать за отсутствие умных счетчиков, — юрист Сергеев

С 1 января могут начать штрафовать за отсутствие умных счетчиков, — юрист Сергеев

С 1 января могут начать штрафовать за отсутствие умных счетчиков, — юрист Сергеев Ирэн ОрлонскаяС 1 января истекает срок моратория на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям за неисполнение обязанности по установке умных счетчиков.

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